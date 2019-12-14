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суббота, 14 декабря 2019 10:40

Столичных водителей предупредили об ограничении движения на дорогах

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Столичных водителей предупредили об ограничении движения на дорогах
Во время работ движение транспорта частично ограничат. Фото: https://kyivcity.gov.ua/

14 декабря в туннеле под Севастопольской площадью в Киеве ограничили движение транспорта в направлении проспекта Победы и Демеевской площади. Будет действовать до 16.00.

В тоннеле (проезд с ул. Лобановского к б-ру Чоколовскому) проведут текущие ремонтные работы. Во время работ движение транспорта частично ограничат, сообщили в Киевавтодоре.

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Объяснили, что работы выполняют в выходные, чтобы меньше влиять на трафик.

Киевсовет выкупит цех №5 бывшего завода "Большевик". Он находится в частной собственности АО "Первый Киевский машиностроительный завод". Цех снесут для достройки Шулявского путепровода, сообщает пресс-служба Киевсовета.

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Дата
14
декабря

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