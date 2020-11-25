Столичные власти пообещали достроить жилье, которое оставили компании

В Киеве достроят жилые комплексы компании "Укогруп". Фото: pexels.com

Городские власти Киева обещают достроить объекты, которые бросили застройщики.

КГГА и МВД разрабатывают упрощенную систему ввода в эксплуатацию таких домов, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщается на сайте МВД.

Другие компании по заказу киевской администрации достроят объекты, которые требуют завершения строительства, но в которых уже живут люди

Речь идет о ЖК "Флагман", "Стародарницкий", "Новая Волна", "Семейный Уют", "Мегасити" и "Демеевский квартал". Это незавершенные строительства компании "Укогруп".

"Тысячи людей около пяти лет живут без нормальных условий. Отапливают дома дровами, не имеют канализации, платят двойную цену за электроэнергию", - сказал Геращенко о "Демеевском квартале".

Он обсудил с руководством компании ДТЭК ввод в эксплуатацию электричества в недостроях.

"Наш план следующий. Вместе с КГГА, с новым руководителем Государственного архитектурно-строительного контроля разработать упрощенную систему ввода в эксплуатацию тех домов, которые были брошены застройщиками, где невозможно в настоящем порядке довести дело до конца, но там уже живут люди", - сообщил Геращенко.

Совместно с Министерством юстиции отработают механизм выявления случаев двойных продаж объектов недвижимости и недопущения таких фактов в будущем.

Готовят поправки к постановлению Кабмина. Они касаются ситуации, когда люди уже проживают в домах, брошенных застройщиками. Эти дома при содействии городских властей будут вводить в эксплуатацию по упрощенной процедуре.

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Отдельно решат вопрос достройки жилья, которое покинули застройщики.

"Сейчас мы готовим экспериментальную схему через процедуру банкротства. Городская власть забирает права у застройщика, который покинул объект, и предлагает другим застройщиками завершить проект", - добавил Геращенко.

От сделок строительной пирамиды "Укогруп" пострадали 12 тыс. человек. Руководитель корпорации Анатолий Войцеховский в 2007 году за несколько тысяч гривен поставил строительный забор на земельном участке возле железнодорожного вокзала в Киеве. Владельцу пообещал квартиры в новостройке. Приобрел жилетки, каски и нанял нескольких человек убирать территорию. Нашлись инвесторы.