Столичные предприниматели получат финансовую поддержку от города - депутат от "Слуги народа"

Трубицын уверен, что изменения помогут столичным предпринимателям

Предприниматели смогут получить до 50 млн грн под выгодный процент в качестве поддержки в карантинный период.

Профильная комиссия Киевсовета инициировала изменения в финансово-кредитную программу помощи малому и среднему бизнесу Киева. Изменения в программу были инициированы депутатом от "Слуги народа", председателем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владиславом Трубицыным.

"Это реальная помощь предпринимательству в Киеве, что позволит уменьшить финансовую нагрузку на столичный бизнес! Люди, которые наполняют городской бюджет и обеспечивают рабочие места для тысяч киевлян, должны быть защищены властями города и получить максимальную поддержку в непростые карантинные времена", - уверен депутат.

Проект решения "О внесении изменений в Положение о финансово-кредитной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Киеве, утвержденного решением Киевского городского совета от 21 сентября 2017 № 46/3053" позволяет увеличить максимальную сумму кредита для малого и среднего бизнеса, которые смогут воспользоваться финансово-кредитной поддержкой, в 50 млн грн с максимальной номинальной процентной ставкой не более UIRD (12 месячный) + 6% за предыдущий день, предшествующий дате заключения кредитного договора. 99% процентной ставки кредита будут компенсированы бюджетом столицы. Кроме того, теперь получить возможность воспользоваться программой смогут те предприниматели, ведущие свою деятельность не менее 1 года.

Проект решения, кроме профильной комиссии по вопросам предпринимательства, поддержали также бюджетная и комиссия по вопросам регуляторной политики. "За" решение проголосовали 67 депутатов Киевсовета. Ранее максимально возможная сумма кредита для столичного бизнеса была 18800000 грн, при том, что в Государственной программе кредитования "5-7-9%" максимальная сумма кредита уже давно установлена ​​в размере 50 млн грн.