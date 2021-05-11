Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин

На Нивках с незаконной парковки эвакуировали машины. Фото: PavlovskyNews

В Киеве на Нивках коммунальщики эвакуировали транспорт с парковки, которую обустроили на части велодорожки.

Об этом сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews.

"Коммунальные службы эвакуировали автомобили с незаконной парковки на Нивках и закрыли ее бетонными блоками", - говорится в посте.

Директор Центра организации дорожного движения Виктор Черний заявил, что территорию должны вернуть в исходное состояние те, кто обустраивал парковку на месте велосипедной дорожки, добавили в посте.

Вероятным организатором незаконной стоянки является застройщик жилого комплекса вблизи или магазин, который арендует помещение поблизости.

Речь идет о велосипедной дорожке на просп. Победы, 67. Ее и тротуар разрушили неизвестные, обустроив там место для автомобилей. Велосипедисты и местные жители выломали асфальт на парковке, "вооружившись" ломами и лопатами. По их словам, коммунальным службам и полиции не удалось законно отстоять велодорожку на просп. Победы.