Столичную парковку, ради которой уничтожили велодорожку, зачистили от машин

В Киеве на Нивках коммунальщики эвакуировали транспорт с парковки, которую обустроили на части велодорожки.
Об этом сообщили в Telegram-канале PavlovskyNews.
"Коммунальные службы эвакуировали автомобили с незаконной парковки на Нивках и закрыли ее бетонными блоками", - говорится в посте.
Директор Центра организации дорожного движения Виктор Черний заявил, что территорию должны вернуть в исходное состояние те, кто обустраивал парковку на месте велосипедной дорожки, добавили в посте.
Вероятным организатором незаконной стоянки является застройщик жилого комплекса вблизи или магазин, который арендует помещение поблизости.
Речь идет о велосипедной дорожке на просп. Победы, 67. Ее и тротуар разрушили неизвестные, обустроив там место для автомобилей. Велосипедисты и местные жители выломали асфальт на парковке, "вооружившись" ломами и лопатами. По их словам, коммунальным службам и полиции не удалось законно отстоять велодорожку на просп. Победы.
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