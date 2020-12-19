Столичная детская железная дорога запустила праздничный поезд

Фото: Укрзализныця

19 декабря в Киеве детская железная дорога начала работу праздничного поезда "Полярный экспресс".

"Полярный экспресс" будет курсировать 19-20 декабря, а также от 25 декабря по 7 января включительно без выходных ", - говорится в сообщении железной дороги.

Поезд будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский детский" в Сырецком парке в 10:30, 11:50, 13:10, 14:30, 15:50 и 17:10.

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Также пассажиры могут посетить музей истории Юго-Западной железной дороги в сопровождении экскурсовода.

На Софийской площади в Киеве сегодня в 19:00 торжественно зажгут главную елку страны. Действо транслировать онлайн и на телевидении.