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пятница, 20 ноября 2020 19:50

Столичная "Батькивщина" представила вновь избранных депутатов и рассказала о планах работы в Киеве

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Столичная &quot;Батькивщина&quot; представила вновь избранных депутатов и рассказала о планах работы в Киеве

Кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко, который занял 4 место в избирательной гонке, сохранит мандат в парламенте. Всего в Киевсовет избраны 12 депутатов от политической силы. Об этом политик заявил во время брифинга в штабе партии, сообщает пресс-служба.

"Я ценю поддержку и отвечаю перед киевлянами за все свои обещания. Гарантирую, что буду делать все на любой должности для реализации программы мощной команды "Батькивщины", которой киевляне отдали почти 52 тыс. голосов", - отметил он.

Одним из главных выводов после встреч с киевлянами Алексей Кучеренко считает, что столичные депутаты-мажоритарщики плохо защищают интересы общества. Поэтому пообещал взять на себя эту функцию в Верховной Раде.

"Откровенно говоря, я лично недоволен работой своего депутата в ВР. И думаю, что то же самое могут сказать большинство киевлян. Поэтому я собираюсь сконцентрироваться на выполнении своих обещаний в должности депутата ВР. Поскольку остаются нерешенными проблемы с ЖКХ, энергетического, жилого сектора и других секторов жизнедеятельности Киева", - добавил политик.

Алексей Кучеренко отметил основные направления работы фракции "Батькивщины" в Киевсовете.

"В первую очередь, это проблемы с инфраструктурой. Зима еще не началась, однако появилось множество жалоб об отсутствии теплоснабжения. Уже есть десятки прорывов труб теплотрасс и водопроводных труб. Эта проблема никуда не девается и мы будем ее решать. Тоже самое с проблемой модернизации устаревшего жилого фонда. Кроме этого, вы видите реальное экологическое состояние в Киеве, и происходит с воздухом в столице. Проблемы экологии, мусора, отходов - эти вопросы остаются для нас приоритетными в работе. Также это проблемы тарифов. Я в должности депутата ВР вместе с командой "Батькивщины" в городском совете будем максимально защищать интересы киевлян и контролировать основные сферы жизни Киева", - сказал депутат.

В свою очередь, глава столичной "Батькивщины" Виталий Нестор отметил, что в Киевсовет избрали 12 депутатов.

"Я искренне благодарю всех 120 кандидатов, которые вместе с нами боролись на местных выборах. Убежден, что следующие 5 лет киевлян ждет открытие новых станций метро, ​​капитальные ремонты мостов, капремонты и модернизация жилых домов, асфальтирование дворов и др. Напоминаю, что в Киеве работают 10 районных организаций, куда можно записаться на прием и получить помощь.

Кроме этого, работает штаб столичной "Батькивщины" в сердце города, по ул. А.Городецького, 4", - отметил Виталий Нестор.

Присутствующий на брифинге депутат Киевсовета от "Батькивщины" Денис Москаль пообещал сосредоточить внимание Киевсовета именно на проблеме экологии.

"Речь идет не просто о парках, мы будем работать над тем, чтобы киевляне пили чистую воду. Система по очистке воды хлором должна быть заменена на новые технологии. Мы за чистый воздух. Наконец должен быть завершен проект по реконструкции Бортнической станции аэрации. Мы будем следить, чтобы деньги налогоплательщиков тратились ефетивно. Первоначально на программы, от которых зависит здоровье киевлян. Мы обещаем, что жить в столице станет комфортнее", - заверил Денис Москаль.

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