Старые детские площадки Киева сносят бульдозерами - на что меняют

В Оболонском районе Киева устанавливают новые детские игровые площадки. Также выполняются работы по озеленению.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Мирослава Смирнова в Facebook.

Фото: facebook.com/SmirnovaMyroslava/

"На сегодня (7 июля. - Gazeta.ua) в работе еще семь площадок в Оболонском районе. Всего в районе обновят или установят 35 детских игровых площадок", - написала Смирнова.

Новые детские площадки уже функционируют по следующим адресам:

- ул. Дубровицкая, 3;

- пер. Александра Попова, 5;

- ул. Ярослава Ивашкевича, 14.

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В Святошинском районе бульдозером сносят бетонные травмоопасные конструкции 1980-х годов, расчищая место для новых современных игровых комплексов, пишет "Вечерний Киев".

Этот процесс продолжается еще с начала весны. Расчисткой территорий занимаются работники ЖЭУ.

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