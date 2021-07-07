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среда, 07 июля 2021 19:15

Старые детские площадки Киева сносят бульдозерами - на что меняют
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В Оболонском районе Киева устанавливают новые детские игровые площадки. Также выполняются работы по озеленению.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Мирослава Смирнова в Facebook.

Фото: facebook.com/SmirnovaMyroslava/

"На сегодня (7 июля. - Gazeta.ua) в работе еще семь площадок в Оболонском районе. Всего в районе обновят или установят 35 детских игровых площадок", - написала Смирнова.

Новые детские площадки уже функционируют по следующим адресам:

- ул. Дубровицкая, 3;
- пер. Александра Попова, 5;
- ул. Ярослава Ивашкевича, 14.

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В Святошинском районе бульдозером сносят бетонные травмоопасные конструкции 1980-х годов, расчищая место для новых современных игровых комплексов, пишет "Вечерний Киев".

Этот процесс продолжается еще с начала весны. Расчисткой территорий занимаются работники ЖЭУ.

В парке Партизанской славы в Киеве ребенку качелями оторвало палец. Потерпевшая - девочка около 8 лет. Железные качели так зажали ей пальцы, что раздроблена фаланга едва держалась.

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