Стартовала "Большая стройка" Театральной площади Киева

В Киеве по программе "Большая стройка" отремонтируют Театральную пл. возле Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

По словам Кубракова, ремонтные работы планируют завершить к празднованию 30-летия независимости Украины.

"В рамках благотворительной помощи крупнейшие дорожно-строительные компании Украины начали ремонт Театральной площади. Обновить ее планируется к 24 августа", - отметил министр.

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В Киеве строят мост-волну. Новый переход соединит Оболонскую набережную и остров Оболонский. Пешеходный мост будет инклюзивным - маломобильные группы населения смогут передвигаться с комфортом. На прилегающей территории установят видеонаблюдение. В результате сформируется туристический маршрут вокруг залива, объединив набережную, парк Наталка и новый пляж на острове.