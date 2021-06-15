 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 522
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 639
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 891
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 360
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1377
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1557
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о расколе в "Голосе"
Просмотров: 783
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1575
Фото
Все фото
5
3
4
7
7
Стартовала &quot;Большая стройка&quot; Театральной площади Киева
Стартовала "Большая стройка" Театральной площади Киева
Легковушку разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
Легковушку разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
Пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Его похитили и пытали
Пассажирка обвинила таксиста в изнасиловании. Его похитили и пытали
В Киеве разбился тренер по бодибилдингу
В Киеве разбился тренер по бодибилдингу
В столице простились с участником национально-освободительного движения
В столице простились с участником национально-освободительного движения
Видео
Все видео
В кустах нашли тело обнаженной женщины
В кустах нашли тело обнаженной женщины
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Водитель джипа раздавил утят, которые переходили дорогу с семьей
Водитель джипа раздавил утят, которые переходили дорогу с семьей
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 108
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 765
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 531
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 459
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2745
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 июня 2021
Просмотров: 396
Підкорити хворобу
– Треба не менше 60 тисяч доларів, щоб підкорити Еверест. Ну і дрібні витрати, – каже Ігор Яськевич. Став 30-м українцем, який ...
вторник, 15 июня 2021 11:39

Стартовала "Большая стройка" Театральной площади Киева
5

  Комментировать

В Киеве по программе "Большая стройка" отремонтируют Театральную пл. возле Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook.

Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

По словам Кубракова, ремонтные работы планируют завершить к празднованию 30-летия независимости Украины.

"В рамках благотворительной помощи крупнейшие дорожно-строительные компании Украины начали ремонт Театральной площади. Обновить ее планируется к 24 августа", - отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне восстали против ремонта автомобильных дорог

В Киеве строят мост-волну. Новый переход соединит Оболонскую набережную и остров Оболонский. Пешеходный мост будет инклюзивным - маломобильные группы населения смогут передвигаться с комфортом. На прилегающей территории установят видеонаблюдение. В результате сформируется туристический маршрут вокруг залива, объединив набережную, парк Наталка и новый пляж на острове.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стартовала "Большая стройка" Театральной площади Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

Застрелили министра внутренних дел

Глава МИД обматерил Путина

В центре города взорвался автомобиль

СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Самое читаемое
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4095
Полицейский &quot;подрезал&quot; машину с детьми и обстрелял пассажиров
Полицейский "подрезал" машину с детьми и обстрелял пассажиров
4
 Просмотров: 3753
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3492
Мадонна захватила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна захватила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 3465
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
В честь освобождения города от боевиков состоялся марш: фоторепортаж
8
 Просмотров: 3358
Новости Киева
Браконьеры массово продают краснокнижные цветы
Браконьеры массово продают краснокнижные цветы Просмотров: 108
В Киеве внедорожник ушел под асфальт
В Киеве внедорожник ушел под асфальт Просмотров: 207
Легковушку разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
Легковушку разорвало о грузовик: кадры смертельного столкновения
3
 Просмотров: 531
В киевском спортклубе произошла трагедия
В киевском спортклубе произошла трагедия Просмотров: 756
На Киев надвигается гроза
На Киев надвигается гроза Просмотров: 351
Больше всего комментируют
24
Сколько Зеленский будет платить преподавателям в Президентском университете
4
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
2
Скандал на Евро-2020: Украину представили под флагом РФ
2
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
Голосов: 6807
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть