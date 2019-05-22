Стартовал "Книжный Арсенал"

"Книжный Арсенал" пройдет с 22 по 26 мая. Фото: "5 канал"

В Киеве стартовал международный фестиваль "Книжный Арсенал".

Тема этого года "Соседство: открытый вопрос". Участники сосредоточатся на взаимоотношениях между культурами, историей и политикой соседних стран, сообщает "5 канал".

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в Киеве проходит девятый раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны

"Книжный Арсенал" происходит в столице и каждый раз становится все больше, интереснее и разнообразнее. Все посетители отмечают нашу мильтидисциплинарнисть. У нас представлена ​​не только литература и книги, но здесь книжная сцена активно взаимодействует с театром, с перформансом, музыкой, кино", - рассказала координатор выставки Оксана Щур.

IX Международный фестиваль "Книжный Арсенал" состоится в Киеве с 22 по 26 мая. Проводится в Художественном арсенале.