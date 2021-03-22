Стало известно, когда запустят метро на Троещину

К 2024 году в Киеве есть возможность запустить первый участок метро в микрорайон Троещина. Фото: КГГА

В Киеве запуск первого участка метро к жилому массиву Троещина возможен до 2024 года.

Об этом заявил заместитель министра финансов Александр Кава.

"Раньше главным препятствием для строительства моста на Троещину было отсутствие Подольско-Воскресенского мостового перехода. Сейчас строительство основной части моста уже почти закончено. Теперь у городских властей есть возможность начинать строить левобережные и правобережные подходы этого моста", - сказал Кава в эфире телеканала "Дом".

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По его словам, в конструкции моста уже построены 3 станции метро: Судостроительная, Труханов остров и Залив Десенка. Вскоре построят еще несколько станций с пересадкой на имеющиеся.

Кава отметил, что Минфин поможет властям города привлечь финансирование Европейского банка реконструкции и развития для строительства. Переговоры с заместителем мэра столицы уже состоялись.

Ранее коммунальная организация "Киевгенплан" опубликовала план развития "Подольско-Воскресенской" линии метро, которая будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги, с протяженностью в 31 км и 22-мя станциями.