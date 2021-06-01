Ссора братьев завершилась страшной трагедией

В Киеве мужчина обстрелял младшего брата из револьвера. Фото: Полиция Киева

В Киеве на ул. Лесковской мужчина выстрелил несколько раз в младшего брата.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"28-летний мужчина (потерпевший. - Gazeta.ua) пришел навеселе домой. В коридоре квартиры между ним и старшим братом возникла ссора. Во время конфликта родственник взял револьвер "Флобер" и выстрелил несколько раз в грудь и шею младшему брату, которого медики госпитализировали", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

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Стрелком оказался киевлянин, 1988 года рождения. Его задержали и сообщили о подозрении.

За содеянное злоумышленнику грозит до восьми лет лишение свободы.

В одном из сел Нововолынской территориальной общины на Волыни мужчина порезал брата и жену. Также набросился с ножами на полицейских. Обоих участников драки, жену одного из братьев и полицейского госпитализировали.