Спортивные соревнования заблокируют часть киевских дорог - где не проехать

В эти выходные, 15 и 16 мая, на левом берегу Киева ограничат движение транспорта в связи с проведением соревнования "Дуатлон кубок Киева 2021".

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Автор: Патрульная полиция Киева В Киеве на выходных перекроют движение

"С 18:00 15 мая по 22:00 и 16 мая ограничат движение автотранспорта на Русановской набережной. С 5:00 15 мая до 22:00 и 16 мая ограничат движение на Русановском бульваре", - говорится в сообщении.

Во время самого пробега на упомянутых выше участках движение ограничат полностью.

График перекрытия улиц 16 мая:

- поворот с ул. Энтузиастов в сторону моста Патона – с 7:00 до 10:00;

- поворот с ул. Павла Тычины в сторону моста Патона – с 7:00 до 10:00;

- поворот с ул. Павла Тычины в сторону Южного моста – с 7:00 до 12:30;

- поворот с ул. Здолбуновской на Днепровскую набережную – с 7:00 до 10:00;

- поворот с ул. Березняковской на Днепровскую набережную – с 7:00 до 10:00;

- поворот с моста Патона в направлении Русановской набережной – с 7:00 до 10:00;

- поворот с ул. Соборности в направлении Русановской набережной – с 7:00 до 10:00;

- Днепровская набережная - от моста Патона до ул. Анны Ахматовой – с 7:00 до 12:30;

- Днепровская набережная - от ул. Анны Ахматовой до просп. Бажана – с 7:00 до 12:30.

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На мост Метро в Киеве, не видел ремонта с момента ввода в эксплуатацию в 1965 году, ждет грандиозное обновление. В частности, появятся велодорожки и подсветка. Финансироваться ремонтные работы за счет ЕБРР, который предоставляет кредит в размере €60 млн.