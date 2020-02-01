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воскресенье, 02 февраля 2020 18:47

Создали уникальную школу для спортсменов-инвалидов

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Создали уникальную школу для спортсменов-инвалидов
Обучение в школе "Второе дыхание" бесплатное. Фото: ukrinform.ua

В Украине создали уникальную медиа-школу "Второе дыхание". В ней будут учиться бывшие спортсмены-паралимпийцы и дефлимпийцы, люди с инвалидностью, которые хотят открыть в себе новые таланты.

Школа работает на базе Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, пишет ukrinform.ua.

Ексспортсменам "Второе дыхание" предоставит реальный шанс оставаться в спорте и в дальнейшем, но уже в роли журналиста: рассказывать широкой аудитории обо всех тонкостях тренировок и выступлений атлетов, создавая информационные выпуски, комментируя соревнования и тому подобное. Обучение в школе бесплатное.

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Инициаторами проекта выступили Национальный комитет спорта инвалидов Украины, Национальная ассамблея людей с инвалидностью и Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В Харькове 26-летней Анне Пашковой соседи не позволяли установить пандус у многоквартирного дома, где живет. Она — член параолимпийской сборной Украины по фехтованию, бронзовая медалистка чемпионата мира 2017 года.

В квартире на восьмом этаже Анна живет с матерью и двумя дочками. Четыре года тому назад у нее в шейном позвонке обнаружили опухоль. После удаления у женщины отказали ноги.

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02
февраля

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