"Совок неизлечим" - владелец квартиры на Дарнице сдает двухкомнатную за бешеные деньги

Автор: dobovo.com Эти двухкомнатные апартаменты владелец оценивает в 700 000 гривен

Заоблачные цены - кто больше?

На Дарнице за ночевку в двухкомнатной квартире без Wi-Fi и кондиционера владелец хочет 700 тыс. грн. А за самый дорогой номер в хостеле придется выложить 7 тыс. грн.

Автор: dobovo.com Эти двухкомнатные апартаменты владелец оценивает в 700 тысяч гривен

Автор: dobovo.com Эти двухкомнатные апартаменты владелец оценивает в 700 000 гривен

На 26 мая дешевый хостел еще можно найти: на Печерске снять топчан можно за 300 грн в сутки, на Лесной - за 560 грн. Самое дешевое жилье обойдется в женском хостеле возле метро Черниговская - койкоместо стоит 150 грн.

Отдельное жилье, как оказалось, дешевле снять в центре столицы. За трехкомнатную квартиру на Прорезной просят 840 грн за ночь. За 713 грн предлагают две комнаты на Богдана Хмельницкого.

О безумном поднятии цен во время Лиги пошутила пользовательница Facebook Олеся Порадюк

Остановиться вне Киева иностранцам также влетит в копейку. Дешевле жить в броварском отеле - 2340 грн. В двухкомнатной квартире в Боярке - 15 тыс. Кровать в ирпенском хостеле обойдется в 19 тыс. грн. Самая низкая стоимость аренды в Чубинском - за трехкомнатную квартиру стартует от 50 тыс. грн в сутки. Не меньше за три комнаты придется заплатить и в селе Счастливое. Дороже всего жить в Борисполе: гостиничный номер будет стоить 120 тыс. грн.

Реакция местных

Киевляне, возмущенные стократным поднятием цен столичными гостиницами и арендодателями, основали в Facebook сообщество Kyiv FREE couch for football fans 26/05/18. Они приглашают гостей города бесплатно остановиться на ночлег у себя дома во время финала Лиги. Об инициативе киевлян написали в зарубежных СМИ, в частности Daily Mail и Liverpool Echo. Сейчас в группе более 4 тысяч участников.

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Они призывают составить список недобросовестных гостиниц, которые отменяют бронирование, совершенное до повышения цен - очевидно, чтобы предложить номер по более высокой стоимости.

"Европа дала нам право провести футбольный праздник, к проведению которого мы не настолько созрели, как западные страны, и мы (то есть наши готельеры) в знак благодарности лупим сверхвысокие цены и мошеннические отмены забронированных комнат ....", - пишет пользователь Максим Чистяков.

Это не единственный случай мошенничества отелей - в частности, ТСН разоблачила гостиницу, которая оказалась общежитием спортивной базы.

"Ладно частники, но гостиницы ... Неужели сложно понять, что эта куча народа, без этого повода - Лига Чемпионов, х ** н когда приехали бы в Киев. Так сделайте так, чтоб им понравилось здесь и они приехали сюда еще раз. Но совок неизлечим ", - прокомментировал Алексей Попов.

В сети продолжается флешмоб #FreeKyivCouch4Fans с той же целью: приютить болельщиков во время финала Лиги чемпионов.

Бюджетное жилье для приезжих - комнату отдыха на столичном вокзале - предложила Укрзализныця. Поселить в себя международных гостей пообещал и Петр Порошенко.

Данные о стоимости аренды и проживания взяты c сайтов booking.com, arenda.com.ua и dobovo.com.