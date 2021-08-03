"Соска" и "Соси...сочна...я": киевляне раскритиковали "отвратительные названия" новых заведений

В Киеве на Подоле открыли два заведения с провокационными названиями. Речь идет о винном баре Soska на ул. Хорива и сосисочной "Соси...сочна... я" на ул. Петра Сагайдачного.

Одними из первых обратили внимание на заведения столичный активист Руслан Хаврюта и одесский ресторатор Алекс Купер. Последний назвал такое явление "оральной фиксацией", пишет "Київ Mediа".

Винный бар открыла руководитель Win Bar, соучредитель львовского MAD Bars House Алена Наталенко вместе с ресторатором Сергеем Мещериновым. По словам женщины, провокационное название выбрано не случайно.

Автор: facebook.com/i.alex.cooper Винный бар "Соска" на ул. Хорива

"Понятно, что сначала появляются другие ассоциации, но мы закладывали в название только нашу любовь к вину. Можно сказать, что мы ее впитали с молоком матери. Поэтому в нашем случае "соска" - это и провокация, и стеб, и неотделима часть того, с чего начинается наша жизнь", - отметила Наталенко.

Другое заведение тоже открыли известные рестораторы. Чем руководствовались они, выбирая такое название, неизвестно.

Автор: facebook.com/i.alex.cooper Сосисочная "Соси...сочна...я" на ул. Петра Сагайдачного

Пользователи сети отреагировали на провокационные названия заведений. Пишут следующее:

"Отвратительные названия";

"Бутер в ротик" и рядом не валялся";

"Так же и в стендаперов: если нет чувства юмора, то начинают "шутить" о **ле и говне";

"Пошлятину делают те, у кого не хватает фантазии придумать хорошее название и ума/денег, чтобы создать качественную рекламу".

Сеть пиццерий Solo Pizza в Киеве, считавшаяся одной из самых старых в городе, закрылась, не пережив последствий локдауна. Одно из заведений сети также было расположено на Подоле - ул. Петра Сагайдачного.