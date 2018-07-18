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среда, 18 июля 2018 19:15

Сообщили, сколько парков в Киеве обновят в этом году (онлайн-карта)
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В этом году в Киеве реконструируют 14 парков. Каждый парк будет иметь собственный дизайн и архитектурные особенности.
Среди обновлений, которые ожидают данные локации - озеленение, современное освещение, системы полива, новые дорожки, скамейки и урны. При этом обещают учесть географическое расположение, приближенность к жилым массивам и водоемам. Об этом сообщил заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в Facebook.

Так может выглядеть Соломенский ландшафтний парк после реконструкции
Фото: Фото с онлайн-карты
Так выглядит парк "Отрадный" после реконструкции
Так может выглядеть парк "Юность" в Святошинском районе после реконструкции
Парк "Наталка" в Оболнском районе уже частично реконструирован
Планируется, что где-то так будет выглядеть парк вдоль проспекта Шухевича

Он напомнил, что недавно был открыт после реконструкции парк "Отрадный" и добавил, что в ближайшее время будут обновлены Сырецкий парк, парк "Победа", Партизанской славы, "Совки", Куреневский и Печерский ландшафтный парк.

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Более подробную информацию можно увидеть на онлайн-карте, представленной активистами Dozorro.

В Киеве открыли обновленную лестницу, которая ведет с Пейзажной аллеи на Подол - к урочищу Гончары-Кожемяки. Лестница выполнена из бетона, украшена декоративными накладками из древесины.

Также была обустроена зона отдыха на прилегающей территории.

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Дата
18
июля

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