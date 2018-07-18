Сообщили, сколько парков в Киеве обновят в этом году (онлайн-карта)

В этом году в Киеве реконструируют 14 парков. Каждый парк будет иметь собственный дизайн и архитектурные особенности.

Среди обновлений, которые ожидают данные локации - озеленение, современное освещение, системы полива, новые дорожки, скамейки и урны. При этом обещают учесть географическое расположение, приближенность к жилым массивам и водоемам. Об этом сообщил заместитель городского головы-секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в Facebook.

Фото: Фото с онлайн-карты

Он напомнил, что недавно был открыт после реконструкции парк "Отрадный" и добавил, что в ближайшее время будут обновлены Сырецкий парк, парк "Победа", Партизанской славы, "Совки", Куреневский и Печерский ландшафтный парк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевскую крепость превращают в общественный проект

Более подробную информацию можно увидеть на онлайн-карте, представленной активистами Dozorro.

В Киеве открыли обновленную лестницу, которая ведет с Пейзажной аллеи на Подол - к урочищу Гончары-Кожемяки. Лестница выполнена из бетона, украшена декоративными накладками из древесины. Также была обустроена зона отдыха на прилегающей территории.