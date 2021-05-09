Сообщили о ситуации с Covid-19 в столице

В Киеве 255 заразились коронавирусом. Фото: Reuters

За прошедшие сутки в столице обнаружили еще 255 больных коронавирусом.

Летальных случаев - 31. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (151), Деснянском (20), Святошинском и Соломенском (по 16).

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33 человека госпитализировали, преодолели болезнь 225 киевлян.

230 человек доставили в больницы с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Руководители Европейского союза одобрили контракт на 1,8 млрд доз вакцины Pfizer/BioNTech. О сделке объявили во второй день саммита в Португалии. Она предусматривает производство вакцин и гарантирует, что основные компоненты для производства будут поставлять с ЕС.