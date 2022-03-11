Со спутника сняли передислокацию военного конвоя РФ под Киевом

В четверг Maxar Technologies сделали очередные спутниковые снимки, которые показывают передислокацию военного конвоя России, растянувшегося на северо-запад от Киева почти на 65 км.

Данные спутников свидетельствуют, что некоторые элементы колонны переместились в леса и засаженные деревьями районы возле Лубянки, сообщает CNN.

"Фотографии сделали 10 марта в 11:37 по киевскому времени. Буксируемая артиллерия и другая техника прячутся в зарослях деревьев возле Лубянки — примерно в пяти километрах к северо-западу от авиабазы "Антонов", - говорится в сообщении.

Фото: Maxar Technologie

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В Берестянке — примерно в 15 км к западу от авиабазы — несколько бензовозов и реактивные системы залпового огня, стоят в поле у деревьев. К юго-востоку от Иванкова на проезжей части все еще можно увидеть несколько грузовиков и оборудование.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.