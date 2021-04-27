Снос МАФов в Киеве перерос в массовую схватку: видео противостояний

Киев со скандалом зачищают от МАФов. Фото: скриншот с видео

Во вторник, 27 апреля, на ул. Регенераторной в Киеве начали масштабный демонтаж незаконно размещенных сооружений.

Об этом в Telegram сообщил "Киев Оперативный".

Для охраны правопорядка на месте работали полиция и Муниципальная охрана. Присутствовали и работники Киевблагоустройства. Во время сноса не обошлось без столкновений.

На кадрах видно, что толкотня произошла между предпринимателями и правоохранителями.

Чтобы защитить киоски от сноса, владельцы окружили их. Некоторые вылазили на крыши МАФов.

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Снос МАФов на Троещине не обошелся без эксцессов. Так 24 марта мужчина в полиэтиленовом плаще вылез на киоск и угрожал сжечь себя и все вокруг. В руках держал канистру.