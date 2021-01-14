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четверг, 14 января 2021 22:20

Снегопад в Киеве вызвал более 150 ДТП

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Снегопад в Киеве вызвал более 150 ДТП
Из-за снегопада в Киеве произошло более полутора сотен аварий. Фото: Facebook

В Киеве с начала суток из-за непогоды произошло 159 ДТП.

Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города Киева.

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На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек, которые осуществляют обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.

"Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения", - говорится в сообщении.

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей. На место столкновения автомобилей прибыли две бригады "скорой" помощи.

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