Снегопад в Киеве вызвал более 150 ДТП

Из-за снегопада в Киеве произошло более полутора сотен аварий. Фото: Facebook

В Киеве с начала суток из-за непогоды произошло 159 ДТП.

Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев накрыл снегопад. Город замер в пробках

На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек, которые осуществляют обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.

"Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения", - говорится в сообщении.

В Киеве произошло масштабное ДТП с участием 5 автомобилей. На место столкновения автомобилей прибыли две бригады "скорой" помощи.