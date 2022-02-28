Снаряд влетел в дом в Киеве

В киевский дом по просп. Шухевича, 24 попал снаряд. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Снаряд влетел в первый этаж, сообщает телеграмм-канал dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua В Киеве в дом попал снаряд

26 февраля в многоэтажку по просп. Лобановского, 6А, попала ракета. Жертв не было. Однако уже на следующий день снаряд оккупантов влетел в частный дом в Бородянке. Там погибли три человека.

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Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.