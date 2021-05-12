СМИ выяснили, что планируют построить на Минском массиве

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На Минском массиве Киева между ул. Кондратюка и границей леса планируется построить жилой микрорайон на 25 гектарах территории. Общественники выступают против застройки, однако аргументы, приведенные ими в петиции к городской власти, не выглядят достаточно убедительными, и могут быть разбиты при внимательном прочтении нового детального плана территории (ДПТ).

Об этом речь идет в материале издания "Апостроф".

Журналисты отмечают, что Комиссия Киевсовета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений поддержала проект решения по ДПТ и теперь план должен быть утвержден на сессии Киевсовета. Согласно ему, на этом месте планируют создать "город в городе" - 19 жилых домов на 26 этажей (6307 квартир) на 25 га территории, а еще гектар будет отдан под парк.

Как говорится в материале, территория, о которой идет речь, более 10 лет заброшена и формально принадлежит агрокомбинату "Пуща-Водица". По мнению активистов, земли, предоставленные в пользование государственному предприятию "Научно-исследовательский производственный агрокомбинат "Пуща-Водица" не могут передаваться в коммунальную собственность. Однако земля была передана распоряжением КГГА от 21.04.1998 года №891, что определено ст. 117 Земельного кодекса, а возможность выполнять функции распорядителя землями в пределах города подкреплена Указом президента № 449/2020 "О передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность". Кабмин же установил механизм полноценной передачи из государственной в коммунальную собственность земель территориальным общинам. Таким образом, передача участка осуществляется на законных основаниях.

Как говорится в петиции, новый ДПТ может увеличить нагрузку на дороги и транспорт. Однако, согласно с планом застройка будет размещена с северной стороны Большой Кольцевой дороги, где предусмотрен новый автобусный маршрут, также планируется направить часть пассажиров на дополнительный маршрут вдоль Большой кольцевой дороги, построить два перехода. Ввиду этого проблемы с транспортом возникнуть не должно.

Относительно указанной в петиции вырубки леса из-за переноса трубопровода газа высокого давления – в ДПТ учли этот момент и трубопровод планируется разместить вдоль существующей дороги, то есть вырубка не понадобится.

Согласно ДПТ в микрорайоне предусмотрено строительство трех детских садов (420 мест) и школы (на 1440 учеников), планируется оборудовать амбулатории семейных врачей на первых этажах домов. Также будет возведен многоуровневый паркинг.

Общественники также указывают, что ДПТ якобы не соответствует Генплану Киева. Однако Генплан был принят в 2002 году, а в более современной "Комплексной программе реализации градостроительной политики на 2019-2020 годы" от киевских властей, застройка пустующих и заброшенных территорий предусмотрена, отмечено в материале.