Смертельное ДТП в Киеве: фото

В Киеве на перекрестке газопроводные и Кольцевой произошла смертельная ДТП.
Автомобиль прямо налетел на пешехода, который шел рядом, в результате чего один человек погиб и двое пострадали, - пишет Киев Оперативный.
"ДТП с летальным исходом произошло на перекрестке газопроводные и Кольцевой. Здесь водитель ВАЗ не пропустил Skoda. В результате столкновения, Skoda отбросило на тротуар, где в это время находился пешеход, а затем - в кювет", - говорится в сообщении.
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