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среда, 03 июля 2019 07:22

Смертельное ДТП в Киеве: фото
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Смертельное ДТП в Киеве
Фото: Киев Оперативный
Смертельное ДТП в Киеве
Смертельное ДТП в Киеве
Смертельное ДТП в Киеве

В Киеве на перекрестке газопроводные и Кольцевой произошла смертельная ДТП.

Автомобиль прямо налетел на пешехода, который шел рядом, в результате чего один человек погиб и двое пострадали, - пишет Киев Оперативный.

"ДТП с летальным исходом произошло на перекрестке газопроводные и Кольцевой. Здесь водитель ВАЗ не пропустил Skoda. В результате столкновения, Skoda отбросило на тротуар, где в это время находился пешеход, а затем - в кювет", - говорится в сообщении.

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2 июля около 12:30 на трассе Николаев - Благовещенское вблизи села Благодатное Арбузинского района столкнулись грузовой и маршрутный микроавтобусы

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