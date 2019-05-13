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понедельник, 13 мая 2019 12:55

Следственные эксперименты по делу Майдана под угрозой: назвали причину

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Следственные эксперименты по делу Майдана под угрозой: назвали причину
На Институтской в ​​Киеве начали снимать брусчатку. Фото: Zik

На Институтской в ​​Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни. Это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов во время Майдана в 2014 году.

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк сказал, что следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, ведь следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться минимум две недели, пишет hromadske.ua.

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"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская. Самого письма мы не видели и предоставлен он без ведома следователя и прокурора, незаконно с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил Горбатюк.

Президента Украины Петра Порошенко допросили в Генеральной прокуратуре. Свидетельство оказывал по делу о преступлениях против участников Революции Достоинства на Майдане 2014 года. Порошенко также выразил надежду, что повторные показы помогут завершить следствие.

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13
мая

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