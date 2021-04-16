Скульптура "Синей руки" перекочевала к посольству

"Синюю руку" снова заметили в Киеве. Фото: Юлия Лихенко

В Киеве возле станции метро Университет установили арт-объект в виде синей руки.

Об этом в Facebook рассказала киевлянка Юлия Лихенко.

Отмечается, скульптура размещена у посольства Румынии на ул. Михаила Коцюбинского, 8.

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"Вот так находка. Синяя рука снова в Киеве. Только теперь встретила ее не на том месте, где она стала знаменитой. И хотя к инсталляции каждый относится по-своему, но, честно говоря, проигнорировать ее невозможно", - написала Лихенко.

Этот арт-объект уже был установлен в столице в 2018 году. Тогда рука стояла на ул. Тараса Шевченко, 3 перед постаментом, оставшимся от сброшенного памятника Ленину. Позже инсталляция исчезла с места, пишет "Киев. Media".

Синяя рука - это скульптура румынского скульптора Богдана Раци под названием "Средний путь", символизирующий дружбу и общение. Ее особенностью является то, что обе стороны руки - тыльные, ладони нет. Тогда ее установили в пределах проекту Moving Monuments для празднования столетия современной Румынии.