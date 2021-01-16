Сколько времени есть у киевлян, чтобы сдать елки на переработку

В Киеве пункты приема елок на экологическую утилизацию будут работать до 1 февраля.
Во всех районах города работает 15 пунктов, сообщает КГГА.
Через специальный механизм елки переработают на треску. Ее потом используют для мульчирования вечнозеленых растений.
Пункты утилизации работают в будни с 7:00 до 22:00.
Адреса доступны по ссылке.
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В прошлом году пункты приняли от жителей города более 14 тыс. елок.
На станции столичного метрополитена Гидропарк откроют второй выход. Выход в восточном вестибюле будет работать 19 января с 10:00 до 17:00. Вестибюль №1 будет работать в обычном режиме.
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