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четверг, 31 октября 2019 21:20

Сколько людей использует Kyiv Smart Card

Внедрение единого электронного билета перенесли на конец 2020 года.

Жетоны в киевском метрополитене останутся в продаже до полноценного запуска Kyiv Smart Card. Возвращать в продажу жетоны на станциях, где их уже не продают, метрополитен не будет.

Автор: Соломия Цура
  Kyiv Smart Card запустят после 2020 года
Kyiv Smart Card запустят после 2020 года

Около 15:00 в кассы метро "Вокзальная" образовались небольшие очереди. Многие еще покупают жетоны для проезда, некоторые пополняет зеленые карты в автоматах, которые сейчас работают.

"Я в Киеве проездом. Посещаю столицу несколько раз в год. Не вижу смысла покупать новую карточку для проезда, - объясняет харьковчанка Нина Андрушко. Женщина никогда не имела зеленой карты. Одета в льняные штаны. Держит три набитые пакеты. Остановилась отдохнуть у стены - Обидно, что больше не будут продавать жетоны. Они являются своеобразной визитной карточкой города".

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Автомат для выдачи новых карточек на станции разместили дальше от входа, в углу. Он имеет голубовато-белую окраску, сенсорный экран, банковский терминал, клавиатуру для ввода пин-кода, а вверху разместили белый на синем фоне надпись e-билет. На экране освещает четыре функции - "Купить карточку", "Пополнить карту", "Инструкция" и "Купить разовый билет". Последняя пока недоступна.

К автомату подходит парень с черной бородой в черной бейсболке серой футболке с рисунком гор. Собирается приобрести Kyiv Smart Card. Рассчитывается за нее кредитной картой, вводит пин-код. За полминуты Виталий Штипук получил карточку и квитанцию ​​об успешной оплате.

"Перед этим сдал свою зеленую карточку. Средства мне вернули - все 15 гривен. Жаль, что с этой такого сделать нельзя ", - говорит он.

Пополнить Kyiv Smart Card можно как наличными, так и банковской карткой. Однак устройство сдачи не выдает. Для е-билета действуют различные тарифы. Самый дорогой - по 8 грн за поездку придется заплатить при покупке от одной до девяти поездок. 10-19 поездок будут стоить по 7,70 грн. 20-29 поездок обойдутся в 7,40 грн каждая. Тариф за 30-39 поездок составляет 7,10 грн. А по 6,80 грн за проезд придется заплатить, если приобрести от 40 до 49 поездок. Самыми дешевыми выйдут 50 поездок. Их стоимость составит 325 грн, это по 6,50 грн каждая.

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"Я оплачиваю сразу 50 поездок. Мне так выгодно, ведь пользуюсь метро два раза в день, а иногда и чаще. Это самый простой способ в Киеве вовремя попасть на работу, - говорит Богдан Кит. Мужчина в третий раз после покупки пополняет свою карточку в автомате. - Приобрел карточку сразу, как они появились в продаже. У меня только несколько друзей их не имеют. Боялся, что не смогу ее получить после того, как отменят жетоны. Также, что всем их не хватает в первый период".

Автор: Соломия Цура
  Kyiv Smart Card запустят после 2020 года
Kyiv Smart Card запустят после 2020 года

Воспользоваться Kyiv Smart Card нужно хотя бы раз в год. Если этого не сделать то ее аннулируют и восстановлению она не подлежит. Карточку можно продавать. В случае потери или кражи, владелец карточки может в любое время заблокировать ее через колл-центр в личном электронном кабинете. Таким образом, сохранятся все оплаченные поездки.

Купить или пополнить e-карту можно на станциях Киевского метрополитена, в 322 точках Т-киосках, личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity и в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click. В будущем это станет возможно и в терминалах самообслуживания и мобильных приложениях Приват 24 Сбер 24/7.

Использовать записанные на зеленую карточку поездки можно и после внедрения е-билета. Больше ее не продают на десяти станциях метро: "Крещатик", "Театральная", "Площадь Независимости", "Академгородок", "Лесная", "Арсенальная", "Теремок", "Сырец", "Почайна" и на "Площади Льва Толстого ".

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Заменой жетонов и зеленым картам станут одноразовые билеты с QR-кодами. Они будут едиными для всех видов транспорта. Их можно приобрести в боксах самообслуживания и кассах Киевского метрополитена.

Автор: Соломия Цура
  Kyiv Smart Card запустят после 2020 года
Kyiv Smart Card запустят после 2020 года

В течение поездки на киевском троллейбусе 42Д от остановки "Индустриальный мост" до станции "Лыбидская" Единственным электронным билетом воспользовалась одна молодая пара. Все остальные пассажиры транспорта покупали билеты у контролера использовали карточки киевлянина и метро.

"Я так рада, что могу теперь иметь одну карту для всего транспорта. Это очень упростило мне жизнь, - радуется Татьяна Иванцов. Девушка приобрела Kyiv Smart Card две недели назад. - Некоторые знакомые говорят, что бывают случаи сбоя, когда прикладывают новую карточку к валидатора, но у меня все в порядке, поездки оплачиваются нормально ".

Жетон в киевском метрополитене появился в 1992 году, через 32 года после начала работы столичной подземки.

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