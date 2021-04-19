Сколько человек в Киеве уже получили вакцину Pfizer

Вакцину в Киеве получили уже 120 человек. Фото: Reuters

В Киеве вакциной Pfizer начали прививать пациентов и сотрудников интернатов для пожилых людей.

Столица всего получила 4680 доз этой вакцины. Ею прививают пациентов и работников 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и госпиталя ветеранов войны МЗ Украины, сообщает КГГА.

Вакцинацией занимаются две специально обученные для работы с вакциной Pfizer мобильные бригады.

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19 апреля вакцинировали 120 человек из Киевского гериатрического пансионата. Вторую дозу они получат через 21 день.

Сегодня, 19 апреля, по всей Украине начнется вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer / BioNTech. Накануне прививки ней начались на Киевщине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.