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пятница, 12 июля 2019 10:27

Сколько автомобилей эвакуировали за нарушение парковки

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Сколько автомобилей эвакуировали за нарушение парковки
За два дня эвакуировали 45 автомобилей. ФОТО: Большой Киев

В столице началась активная борьба с нарушителями парковки. Таким водителям грозят штрафы и эвакуация автомобиля.

"В течение двух дней в центре Киева патрульные полицейские и городские инспекторы по парковке проводили масштабные рейды на бульваре Шевченко и ул. Леонтовича. От машин зачищали полосу общественного транспорта и остановки. За два дня эвакуировали 45 автомобилей", - передает "Сегодня".

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"Эвакуируют в первую очередь те авто, которые стоят с грубым нарушением правил: на остановке транспорта, на пешеходном переходе и на отдельной полосе для городской транспорта", - говорит директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Владельцев топливных авто будут штрафовать за парковку на местах для электрокаров.

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