Школа Киева напомнила кадры из фильма ужасов и заброшенное здание

В сети распространили фотографии школы в Дарницком районе Киева, фасад которой требует капитального ремонта, а территория вокруг - облагораживание.

Соответствующие фотографии появились в Facebook сообщества "Дарница Live".

Фото: Дарниця Live

"Нет, это не заброшенное здание какого-то предприятия, не советский завод, который много лет не работает, и даже не кадры из очередного фильма ужасов. Это школа №305, в которой учатся дети. Специализированная школа в Бортничах находится по адресу Евгения Харченко, 53", - говорится в посте.

В комментариях отметили, что отремонтировать школу планировали несколько лет назад. Впрочем, этого все еще не сделали.

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В Киеве отремонтировали детский сад №151 на ул. Ивана Выговского, 10-Б, сделав его "интеллектуальным".