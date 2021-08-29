Сказочные великаны с голосами известных украинцев заполонят киевский парк: удивительные видео

В Киеве откроется тематический парк сказочных персонажей-великанов. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 3 сентября, в Голосеевском парке столицы стартует уникальная выставка "Світ Велетнів".

Более 30 фигур, высотой около 5 м каждая, "оживут" с помощью аниматроники и будут разговаривать с гостями голосами известных украинцев, пишет mind.

Прототипами главных героев выставки станут: Владимир Горянский, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Дмитрий Ступка, LAUD, Анатолий Анатолич, Снежана Егорова и Андрей Джеджула.

"Это пилотный проект, аналогов которого еще не было в Украине и Европе. Мы хотели отойти от классических выставок и создать настоящую историю, в которую каждый посетитель сможет окунуться едва переступив порог нашего парка. Вы сможете познакомиться с мирными жителями поселения или почувствовать себя героем, сразившись со злыми великанами из Долины туманов", - рассказал организатор выставки, основатель компании World of impressions Денис Погорелко.

Организаторы создали книги для детей с историей о добрых и злых великанах, анимационные мультфильмы и несколько промо роликов, которые можно будет увидеть в YouTube. Также в парке представят тематическую анимацию, мерчи, сувенирную продукцию, будет зона фуд-кортов для взрослых и детей.

Выставка продлится до 31 октября. Стоимость входа для взрослых - 200 грн, для детей от 3 до 14 лет и льготников - 150.

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