Скандальное блогерское видео с дорогим виски оказалось постановкой

В бутылке с виски, которую разбил блогер в магазине, был чай. Фото: скриншот с видео

В бутылке элитного виски, которую блогер намеренно разбил в магазине для видео TikTok, был обычный чай.

Об этом рассказала администратор магазина Карина, где все произошло, пишет ТСН.

По ее словам, ни один товар из магазина ребята не разбили. Они пришли со своей бутылкой, в которой был чай, и попросили снять видео. Им разрешили.

"Это были дети, сказали, что развивают канал в TikTok. Мы ничего плохого в этом не увидели. Никаких претензий к ребятам нет", - уточнила женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блогер Волошин рассказал о заработанном на постановке: настоящее видео "позорной" акции

Инцидент произошел в Киеве. В сети распространили видео, на котором парень намеренно разбивает в магазине бутылку якобы с виски, стоимостью 250 тыс. грн. Видео снял друг. Вскоре блогер записал новое видео. Подросток со слезами на глазах просил прощения и утверждал, что "больше так не будет". Также заявил, что средств для компенсации разбитой бутылки у него нет.