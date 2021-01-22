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пятница, 22 января 2021 10:00

Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова

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Скандальная блогерша, которая любит Россию, попросила помощи у Авакова
Блогерша пожаловалась, что ее личные данные были размещены в сети Фото: скріншот з відео

Блогерша из Киева Таисия Маламан, которая выражала любовь к Росии, пожаловалась главе МВД Арсену Авакову на то, что ей угрожают.

Видеообращение к министру внутренних дел Украины блогерша опубликовала 21 января в Instagram. По ее словам, уже 8-й день после того, как скандальным видео поделился офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан, она "ежедневно получает шквал ненависти и угроз о физической расправе".

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Блогерша пожаловалась, что ее личные данные были размещены в сети. Таисия Маламан утверждает, что угрозы поступают также ее родным. Она попросила министра взять дело под личный контроль. Обращение закончила обещанием "защитить свою честь и достоинство в суде".

Скандал вокруг блогерши разгорелся после распространения ее видео, выложенного в ТікТок, офицером ВСУ Анатолием Штефаном. В нем она называет Россию любимой страной. О своей любви к РФ рассказывала на майдане Независимости. Позже в Instagram-видео она обозвала офицера Штефана "позором украинской армии" и заявила о намерении обратиться в суд из-за "фальсифицированной и заведомо ложной" информации офицера. Штефан со своей стороны назвал такую реакцию "нонсенсом". Вскоре блогершу внесли в базу "Миротворец", а 3 компании заявили о прекращении сотрудничества с ней.

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