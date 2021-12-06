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понедельник, 06 декабря 2021 08:51

Синоптики зафиксировали редкое явление в Киевской области - фото

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В Киевской области зафиксировали необычное явление 6 декабря - кристаллическую изморозь.

Это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда из тонкой структуры, сообщает в Facebook Метеорологическая станция Тетерев.

Автор: facebook.com/msteteriv
  В Киевской области зафиксировали необычное явление - кристаллическую изморозь
В Киевской области зафиксировали необычное явление - кристаллическую изморозь

"Во время оседания на ветвях деревьев и проволоках выглядит как пушистые гирлянды, которые легко осыпаются во время встряхивания", - сказано в сообщении.

Автор: facebook.com/msteteriv
  Чаще всего кристаллическая изморозь образуется при температуре воздуха от -10°С до -25°С
Чаще всего кристаллическая изморозь образуется при температуре воздуха от -10°С до -25°С

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Кристаллическая изморозь образуется преимущественно ночью при безоблачном небе во время штиля или слабого ветра при тумане или дымке.

Чаще она образуется при температуре воздуха от -10°С до -25°С. Но может образовываться и при более низкой или более высокой температуре.

В понедельник, 6 декабря, в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег и дождь.

Сухо будет только на востоке страны, а в южных регионах потеплеет до +11°С.

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Дата
06
декабря

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