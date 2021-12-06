Синоптики зафиксировали редкое явление в Киевской области - фото

В Киевской области зафиксировали необычное явление 6 декабря - кристаллическую изморозь.
Это белый осадок, состоящий из мелких кристаллов льда из тонкой структуры, сообщает в Facebook Метеорологическая станция Тетерев.
"Во время оседания на ветвях деревьев и проволоках выглядит как пушистые гирлянды, которые легко осыпаются во время встряхивания", - сказано в сообщении.
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Кристаллическая изморозь образуется преимущественно ночью при безоблачном небе во время штиля или слабого ветра при тумане или дымке.
Чаще она образуется при температуре воздуха от -10°С до -25°С. Но может образовываться и при более низкой или более высокой температуре.
В понедельник, 6 декабря, в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег и дождь.
Сухо будет только на востоке страны, а в южных регионах потеплеет до +11°С.
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