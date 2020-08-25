Сильный ливень пронесся по Киеву

Непогода пронеслась по многим районам столицы. Фото: "Киев Оперативный"

Во вторник, 25 августа, сильный ливень затопил столицу. Непогода начала буйствовать в Киеве с утра.

Очевидцы мощного ливня поделились в сети фото и видео дождя, затопившего столичные магистрали разных районов города.

Прогноз погоды на 25 августа в Украине неутешителен. Преимущественно будет дождливо в большинстве регионов страны.











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В Украине во вторник, 25 августа, ожидаются сильные дожди и грозы во многих областях страны. В некоторых регионах ожидается небольшое похолодание, а в некоторых снова станет очень жарко.