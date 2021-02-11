Схрон оружия нашла полиция на базе титушок ОПЗЖ

В Киеве во время обысков заблокированного Нацкорпусом здания на ул. Тверской тупик полиция изъяла несколько единиц оружия и гранаты. Все направят на экспертизу.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

Фото: Полиция Киева

Всего с указанного адреса к управлению полиции пригласили более 100 человек. С ними проводят процессуальные действия.

"Как только мы получили сообщение, что 2 группы человек собрались у здания на Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия. Будут устанавливать его (оружия. - Gazeta.ua) происхождения и цель хранения", - отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Следственным отделом полиции расследуется уголовное производство. Решается вопрос о дополнительной правовой квалификации события.

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Здание в Печерском районе Киева с группой лиц активисты Нацкорпуса заблокировали в среду, 10 февраля. Лиц нацкорпусовци называют титушками партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которых за деньги свозили в столицу для "провокаций и дестабилизации ситуации в стране". В частности из-за санкций против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK. К прибытию правоохранителей, активисты пытались попасть на территорию. В ответ полетели камни и прутья. Также были слышны выстрелы. На место происшествия вызвали полицию. Она прибыла в усиленном составе.