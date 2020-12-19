Сегодня засияет главная елка страны: какие развлечения планируют

Автор: FolkUkraine Киев активно готовится к новогодним праздникам

На Софийской площади в Киеве сегодня в 19:00 торжественно зажгут главную елку страны. Действо транслировать онлайн и на телевидении.

"Те, кто не будет возможности попасть на зажжения новогодней красавицы, смогут сделать это онлайн. Трансляцию действа проведет ТРК "Киев", а также его можно будет увидеть на Youtube канале ТРК "Киев", Youtube-канале КГГА и Официальном портале Киева. Мы с нетерпением ждем того момента, когда погрузимся в новогоднюю сказочную атмосферу. и сделали все возможное, чтобы она была безопасной. Конечно, на всех новогодних локациях будет контроль за соблюдением карантинных правил. Однако просим и посетителей ответственно отнестись с установленными требованиями - держать социальную дистанцию ​​и носить средства безопасности", - отметила директор департамента культуры Диана Попова.

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Какие аттракционы ждут киевлян и гостей города?

Во избежание скопления людей новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 локаций: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

В этом году из-за карантина празднования будет проходить без фестивалей, концертов, больших сцен, фуд-кортов, будут только сувениры и горячие напитки. Зато новогодний маршрут будет множество других интересных: световые арт-инсталляции, фотозоны, аттракционы, горки, катки и т. д.

Главная елка страны будет возвышаться на Софийской площади, главная елка Киева - возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола стоять на Контрактовой площади.

Фото: FolkUkraine

18 декабря, накануне Дня св. Николая, состоялось торжественное открытие общегородской елки Львова. Нынешнее новогоднее дерево привезли из Дрогобычского лесничества. Чтобы избежать массового скопления людей, львовяне и гости города могли смотреть на зажжение елки онлайн.