Сегодня засияет главная елка страны: какие развлечения планируют

На Софийской площади в Киеве сегодня в 19:00 торжественно зажгут главную елку страны. Действо транслировать онлайн и на телевидении.
"Те, кто не будет возможности попасть на зажжения новогодней красавицы, смогут сделать это онлайн. Трансляцию действа проведет ТРК "Киев", а также его можно будет увидеть на Youtube канале ТРК "Киев", Youtube-канале КГГА и Официальном портале Киева. Мы с нетерпением ждем того момента, когда погрузимся в новогоднюю сказочную атмосферу. и сделали все возможное, чтобы она была безопасной. Конечно, на всех новогодних локациях будет контроль за соблюдением карантинных правил. Однако просим и посетителей ответственно отнестись с установленными требованиями - держать социальную дистанцию и носить средства безопасности", - отметила директор департамента культуры Диана Попова.
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Какие аттракционы ждут киевлян и гостей города?
Во избежание скопления людей новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 локаций: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.
В этом году из-за карантина празднования будет проходить без фестивалей, концертов, больших сцен, фуд-кортов, будут только сувениры и горячие напитки. Зато новогодний маршрут будет множество других интересных: световые арт-инсталляции, фотозоны, аттракционы, горки, катки и т. д.
Главная елка страны будет возвышаться на Софийской площади, главная елка Киева - возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола стоять на Контрактовой площади.
18 декабря, накануне Дня св. Николая, состоялось торжественное открытие общегородской елки Львова. Нынешнее новогоднее дерево привезли из Дрогобычского лесничества. Чтобы избежать массового скопления людей, львовяне и гости города могли смотреть на зажжение елки онлайн.
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