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среда, 02 мая 2018 05:30

Сегодня в Киеве будет ограничено движение на бульваре Вернадского

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Сегодня в Киеве будет ограничено движение на бульваре Вернадского
В Киеве сегодня будет ограничено движение. Фото: ТСН

В среду, 2 мая, в Киеве будет ограничего движение транспорта на бульваре Вернадского.

"2 мая 2018 с 08.00 ч. до 18.00. в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия будет ограничено движение транспорта на ул. Вернадского (нечетная сторона) на участке от. ул. Семашко до ул. Академика Крымского. Корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

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Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) сообщили, что с 1 мая начнется реконструкция Шулявского путепровода. В связи с этим движение по ул. Александра Довженко - ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана. Также указано, что по ул. Вадима Гетьмана - ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги) сохраняется существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко.

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Дата
02
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