"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города

Фото: Инна ЛУБЯНОВА

В воскресенье в 11:30 на Крещатике людно. Ко Дню Киева здесь проходит традиционный благотворительный "Пробег под каштанами". В этом году он 27-й. Многие зрители сидят на траве в тени. Остальные - стоят вдоль улицы, аплодируют тем, кто добрался до финиша на Майдане Независимости.

Рядом расставлены палатки команд, спонсоров и фотозона с тумбами для награждения. Мужчина лет 35 помогает сыну-подростку подняться на место победителя. Держась за руки, фотографируются. У обоих на груди - нашивки участников. Из колонок звучит музыка.

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Возле Украинского дома второй день проходит фестиваль мороженого. Каждый украинский производитель имеет палатку. Люди ходят от одной к другой, держа разноцветные шарики мороженого. Высокая блондинка в черных лосинах и коротком топе, с номером участницы забега жадно поглощает мороженое. Ее лицо - яркого красного цвета.

На лестнице девушка-аниматор с микрофоном развлекает детей. Делит на 2 команды - девочек и мальчиков. Соревнуются, какая команда громче крикнет. Дети танцуют под музыку, у многих - разрисованные краской лица.

- Бегали все, - говорит о забеге киевлянка 35-летняя Наталья. Она с 2 детьми - 10-летней Викторией и Виктором, 4 лет. Все в одинаковых голубых футболках. - Для нас пробег - это традиция. Мы в центре с восьми утра. Были на новом мосту с прозрачным полом. Малый испугался, упал и лежал. Но потом понял, что это безопасно.

Высокая блондинка жадно поглощает мороженое. Ее лицо - яркого красного цвета

От Украинского дома люди толпой идут к арке Дружбы народов. Так же много - идет в обратном направлении. Образуется 2 потока. Все пытаются попасть на новый пешеходно-велосипедный мост, по которому можно пройти к Владимирской горке. Его накануне открыл мэр Киева Виталий Кличко.

- Кличко такой молодец, - говорит киевлянка 61-летняя Татьяна. Она с мужем, 62-летним Игорем сидят на скамейке возле Национальной филармонии. - Только мне по-украински тяжело говорить, - пожимает плечами. - Борется с недостроями. У нас знакомые вложили деньги в дом на Позняках, который много лет не могли достроить. Кличко приезжал, разобрался и теперь он строится. И мост этот очень красивый. Выглядит надежно, тросами закрепили.

Спрашиваю, планируют ли дальше праздновать. Мужчина отвечает, что поедут домой "на мангал".

- Мы из Коцюбинского, но это уже Киев, - улыбается Игорь.

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В толпе с одной стороны слышен итальянский, с другой - польский язык. От смотровой площадки под аркой заходим на мост. Посередине - полоса для велосипедистов. Переход шириной около 4 м. Есть металлические поручни, боковые панели - стеклянные. За ними натянуты тросы. Людей много, пешеходы заняли все пространство. Велосипедисты вынуждены вести транспорт. Справа часть пола сделана из стеклянных блоков. Образуется небольшая очередь из желающих постоять над пропастью. Молодой человек заносит и ставит на стекло 1-летнего сына. Малыш с интересом разглядывает пол. Под ногами - часть раскопанного склона.

Знакомые вложили деньги в дом на Позняках, который много лет не могли достроить. Кличко приезжал, разобрался

На перилах справа установили телескоп. В него можно рассмотреть левый берег Киева. Несколько скамеек заняты пожилыми людьми. Слева - урны для мусора. Они в полдень уже забиты. Рядом еще кучки мусора.

- Я вообще не знала, что этот мост уже открыли. Начальник сказал. Такая красота здесь, - рыжеволосая женщина лет 35 в легком коротком платье обращается к старшей спутнице с короткой стрижкой. Та кивает.

То тут, то там ребята вылезают и садятся на перила. Смеются. Девушки их фотографируют.

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Поток людей выводит к Владимирской горке. Ее тоже реконструировали: установили трехъярусный фонтан с каменными рыбками. На улице жара, у фонтана много детей. Несколько самых маленьких протестуют, когда их, полумокрых, оттягивают оттуда родители. Рядом, усевшись на газоне, киевляне отдыхают семьями.

- А мы еще немножко погуляем и поедем праздновать к детям, - говорит 57-летняя Валентина Федоривская. Они с мужем Василием, 61 год, в вышиванках. Спрашиваю, как они живут в последнее время.

- Разочарованы очень, - говорит женщина.

- Ничего хорошего здесь не будет, пока кресло президента занимает этот человек. Он не удержится до конца, - добавляет Василий Федоривский. - Разве что очень серьезно за него вступятся иностранные спонсоры. Или наши, которые имеют с этого финансовую выгоду. Но это будет с применением силы. Большая надежда на армию. Потому, что полиция полностью легла под новую власть. Мой прогноз - через 2-3 года к власти придет Владимир Кличко. Ибо те, кто руководит сейчас, - политические гопники. С ними мы еще Януковича со страусами увидим.

По раскопанному склону убегает от матери 1,5-летний мальчик в зеленых полосатых шортах. Падает на колени, сильно вываливается во влажной земле.

Те, кто управляет сейчас, - политические гопники. С ними мы еще Януковича со страусами увидим

В 13:30 на Контрактовую площадь сходятся люди с двух направлений: один поток с Андреевского спуска. Уличные торговцы там заняли места посреди дороги. На День Киева они съехались со всей страны. Другие - идут от Речного вокзала. Улица Сагайдачного обильно заставлена ​​столиками. Людей много, но место для перекуса найти можно.

На Контрактовой установили аттракционы и палатки с уличной едой. Пахнет жареным мясом и табаком. Рядом - сцена с надписью "Киевский бал" и большое смотровое колесо. К нему очередь - около 40 человек. Билеты продают по 100 грн. Пара, обоим около 25 идут от кассы, держась за руки.

- С ума сошли, что ли? За 200 гривен лучше с моста прыгнуть, - раздраженно бросает женщина.

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Покупаю хот-дог под названием "Немец" за 50 грн. В меню есть "Француз", "Индеец", "Американец". В соседней палатке парень в веночке из искусственных цветов продает яркие чипсы - розовые, желтые и зеленые.

- Ну что, рассказывай, как дела? - за стол усаживаются 2 женщины около 30 лет. Кладут картонные тарелки с жареным картофелем. Одна держит коляску с 2-летней девочкой.

- Да так, то справа, то слева, - смеется та, что с ребенком. Обсуждают концерт Святослава Вакарчука, который он дает вечером на ВДНХ.

С ума сошли, что ли? За 200 гривен лучше с моста прыгнуть

В 14:30 на Почтовой площади около 50 девушек-подростков устроили танцевальный флешмоб. Многие из них в лосинах и коротких топах. У нескольких - розовые, красные волосы. Мужчины зазывают людей покататься на прогулочном катере. Дети ездят на машинках и гиробордах. Рядом с лестницей - пара велосипедистов, кого-то ждут.

- Решили немного покататься, думали посмотреть на новый мост, но там не то, что проехать, даже пройти сложно, - говорит программист 33-летний Василий. - В общем, Киев плохо приспособлен для велосипедистов. Сделали несколько велодорожек. Но у нас культура какая? Вот спускались такой от Европейской площади - она ​​вся запаркована машинами. Некоторые борются за право ездить рядом с машинами по дороге. Но это опасно. Часто водители не пропускают. Хорошо, что в последние годы начали убирать киоски из метро. И еще этот мост сделали. А так везде - хаос.

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Возвращаюсь на Контрактовую площадь. Замечаю 3 патруля нацгвардейцев. Они отказываются говорить, просят не фотографировать. Вечером здесь запланирован концерт группы Space Symphony. Рядом с метро установили около 20 биотуалетов.

Спускаюсь в подземку. В метро людно и душно. На станции Святошино включается музыка. Мужчина в черной рубашке затягивает "І я на небі, мила моя, на небі". На плечи несет колонку с подключенным к ней микрофоном. Бросаю в его пакет 10 грн.

В 18:30 мэр Киева Виталий Кличко сообщает в Facebook: одна из стеклянных панелей моста дала трещину. Подозревают, что в нее стреляли снизу.