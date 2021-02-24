СБУ "плюнула" в посольство России упоминанием о Крыме

В Киеве возле посольства России Служба безопасности Украины установила билборд, на котором написано, что оккупированный Крым - часть Украины.

Фотографию распространили в Twitter СБУ.

"Просто фото, просто посольство РФ в Киеве, просто констатация факта: Крым - это Украина!" - говорится в посте.

Автор: СБУ На билборде у посольства РФ в очередной раз напомнили, что Крым - это Украина

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Это не первая подобная акция. Так, украинские активисты разместили на админгранице с аннексированным Крымом патриотические билборды, посвященные годовщине освобождения полуострова от советской власти. В целом установили 20 щитов на соответствующую тематику.