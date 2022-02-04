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суббота, 05 февраля 2022 02:52

Самый высокий монумент Украины "одели" в сине-желтые цвета: невероятные фото
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Вечером 4 февраля самый высокий монумент в Украине "Родина-мать" подсветили цветами государственного флага в знак объединения украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Фото: "Укринформ"

"Этот монумент – символ несокрушимости нашего народа. В сложные времена, когда международное сообщество оказывает нам колоссальную поддержку, демонстрируем, что украинское общество едино как никогда", – говорится в сообщении.

Глава министерства Александр Ткаченко добавил, что подсвечивали монумент до полуночи.

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Те, кто успел сфотографировать подсвеченную в национальные цвета "Родину-мать", Минкульт приглашает принять участие в челендже.

"Выложите фото в социальные сети с хештегом #UA вместе. Участвуйте в розыгрыше книги о лучших местах для путешествий по Украине", – добавили в сообщении.

Статуя "Родина-мать" на печерских холмах Киева является самым высоким монументальным сооружением в Европе и одним из самых известных туристических сооружений украинской столицы.

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