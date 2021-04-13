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Самоубийство планировали давно: в деле отравленных школьниц из Боярки новый поворот

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Самоубийство планировали давно: в деле отравленных школьниц из Боярки новый поворот
Школа в Боярке, где произошла трагедия. Фото: facebook.com/o.o.zarubin

Челленджа в группах смерти, который якобы спровоцировал отравление 2 школьниц в Боярке, не существует. Такую версию придумала одна из спасенных учениц.

Об этом заявил глава Боярской городской общины Александр Зарубин в Facebook, отчитываясь о результатах служебного расследования.

"Не существует никакого "мифического челленджа из групп смерти в социальных сетях". Распространение такой версии событий было удобным для директора лицея, чтобы отвести внимание от собственной профессиональной ответственности за жизнь детей во время учебного процесса", - написал Зарубин.

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По его словам, обе девочки ранее уже имели проявления суицидального поведения, а также неоднократно находились в нестабильном эмоциональном состоянии, вследствие недоразумения с родителями. В умершей ученицы были шрамы от порезов на руках, а спасенная школьница пыталась снова причинить себе вред уже в медучреждении сразу после трагедии.

"Подтверждено, что погибшая ранее обращалась за помощью к школьному психологу из-за серьезных проблем с коммуникацией в семье, а спасенный ребенок имел накануне серьезный нервный срыв во время учебы. По словам учеников, девочки неоднократно искали в интернете информацию о том, как причинить себе вред, чтобы привлечь к себе внимание", - добавил Зарубин.

Он отметил, что обо всем этом было известно руководителю школы, но особенности подростков не учитывались в учебно-воспитательном процессе.

Речь идет о трагедии, произошедшей в феврале этого года в академическом лицее "Гармония", расположенном в Боярке Киевской области. Две ученицы 7-го класса приобрели дротаверин в аптеке и выпили каждый по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девушки. Ее 12-летнюю подругу доставили в больницу.

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