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понедельник, 17 августа 2020 07:55

С сегодняшнего дня Киев усиливает карантин: что изменится

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С сегодняшнего дня, 17 августа, в Киеве вводятся усиленные карантинные ограничения с учетом требований "желтой" зоны эпидемической опасности.

Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за роста количества больных Covid-19.

Что изменится с 17 августа

В столице будут усилены ограничения и запреты, в соответствии с определенными правительством требованиями нового эпидемического зонирование.

Запрещено будет: находиться в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты - масок;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, религиозные, рекламные) мероприятия с участием более чем одного человека на 5 кв. м площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

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заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50% мест;

перевозки общественным транспортом количества пассажиров, что превышает число мест для сидения.

Столица Украины вернула ряд карантинных ограничений, поскольку заполненность коек в медицинских учреждениях, где лечат зараженных кКоронавирусной инфекцией, превысила 50%. По словам городского головы Виталия Кличко, Киев готовит медицинские учреждения "второй волны" для приема и лечения больных Covid-19.

Автор: Коронавирус.инфо
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Новые правила адаптивного карантина в Украине

В Украине по последним данным 91 356 тыс. больных коронавирусом. Вследствие болезни умерли 2088 человек выздоровели 47 822 человек, 392 за последние сутки. Болеет - 41 466 человек.

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Дата
17
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