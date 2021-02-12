С 1 квартиры мужчина делает 4 - дом угрозой обвала

Последствия такой перепланировки могут быть вплоть до разрушения дома. Фото: pixabay.com

В Шевченковском районе Киева из-за перепланировки 3-комнатной квартиры может рухнуть жилой дом. Владелец помещения хочет сделать 4 квартиры-студии, снеся опорную стену.

Ремонтные работы, утверждают соседи, незаконные, пишет "Сегодня".

В каждой студии предусмотрено туалет, душевую, кухню с электроплитой и кровать. Размер самой большой - 18 кв. м, наименьшей - 9 кв. м.

В квартиру соседей впустили только после прибытия полиции. Там обнаружили проект перепланировки. Он предусматривает снос перекрытий и изменение сетей водо- и электроснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры

Жители дома категорически против такого ремонта. Объясняют: само здание и так в предаварийном состоянии. Во внешней стене образовалась трещина, а на 1-м этаже постоянно прорывает трубы.

Соседи написали заявления в полицию и архитектурную инспекцию.

Владелец квартиры убеждает, проект разрабатывался вместе с архитекторами, и никакие правила не нарушаются.

В Святошинском районе Киева продают квартиру-крошку без окон площадью 6 кв. м. Стоимость помещения $9 тыс.