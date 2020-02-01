Рыбаки нашли в Днепре пакет с отрезанной головой

 
Ексклюзивы
1/5
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 3771
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 927
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 1926
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1548
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1539
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 17145
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5103
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3870
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Просмотров: 558
Фото
Все фото
5
9
5
3
4
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Как менялись старейшие киевские рынки - фото
Как менялись старейшие киевские рынки - фото
В Киеве задержали угонщиков элитных авто
В Киеве задержали угонщиков элитных авто
У столичного трамвая на ходу отвалились колеса
У столичного трамвая на ходу отвалились колеса
Киев накрыло густым туманом: показали сказочные фото
Киев накрыло густым туманом: показали сказочные фото
Видео
Все видео
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
В Киеве появились провокационные бигборды о дружбе с Россией
В Киеве появились провокационные бигборды о дружбе с Россией
В Минкульте произошел пожар
В Минкульте произошел пожар
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Кива рассказал свою версию драки в ресторане
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Нардеп Кива напал на посетителя ресторана и получил мощный удар по носу
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 243
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2853
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 693
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1395
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25876
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 февраля 2020
Просмотров: 171
Геній
Гру Пеле я бачив один раз. 12-річним дивився на маленькому екрані чорно-білого телевізора фінальний турнір Кубка світу-1970. Зокрема, всі шість ...
суббота, 01 февраля 2020 21:25

Рыбаки нашли в Днепре пакет с отрезанной головой

  Комментировать
Рыбаки нашли в Днепре пакет с отрезанной головой
Рыбаки нашли в Днепре отрезанную голову. Фото: Национальная полиция

В Киеве вблизи залива "Собачье устье" в Оболонском районе местные рыбаки обнаружили голову мужчины в пакете.

"Около 14:00 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего. Предварительно установлено, что это мужчина в возрасте около 60-70 лет", - сообщил отдел коммуникации столичной Национальной полиции.

Кинологи исследовали береговую зону, водолазы и работники речной полиции исследовали акваторию залива.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 71-летнего мужчину убили грабители

Раньше сообщалось, что во Львове погиб 18-летний парень. Он взобрался на железнодорожный вагон, чтобы сделать фото, и его ударило током.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рыбаки нашли в Днепре пакет с отрезанной головой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
19
 Просмотров: 18891
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
Гороскоп на 1-2 февраля: чем удивят первые выходные месяца
 Просмотров: 14310
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
 Просмотров: 9901
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
19
 Просмотров: 8955
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
4
 Просмотров: 6633
Новости Киева
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
5
 2 Просмотров: 1323
Надвигаются снегопады: киевлян предупредили об опасности
Надвигаются снегопады: киевлян предупредили об опасности Просмотров: 1530
Коцюбинское присоединяется к Киеву: что изменится для поселка
Коцюбинское присоединяется к Киеву: что изменится для поселка
 1 Просмотров: 270
Как менялись старейшие киевские рынки - фото
Как менялись старейшие киевские рынки - фото
9
 Просмотров: 3348
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
Кличко показал быстрый способ передвижения по Киеву
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
7
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
3
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
2
Має бути справедливість
2
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
2
Зеленский предлагает США активизироваться в деоккупации Донбасса и Крыма
Голосов: 5820
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua