Рыбаки нашли в Днепре пакет с отрезанной головой

Рыбаки нашли в Днепре отрезанную голову. Фото: Национальная полиция

В Киеве вблизи залива "Собачье устье" в Оболонском районе местные рыбаки обнаружили голову мужчины в пакете.

"Около 14:00 по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что двое рыбаков выловили пакет, в котором находилась голова мужчины. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия и устанавливают личность и проводят поиски тела погибшего. Предварительно установлено, что это мужчина в возрасте около 60-70 лет", - сообщил отдел коммуникации столичной Национальной полиции.

Кинологи исследовали береговую зону, водолазы и работники речной полиции исследовали акваторию залива.

Следователи возбудили уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные и розыскные действия, чтобы установить обстоятельства, а также лиц, причастных к смерти мужчины.

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