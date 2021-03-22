Рыбак с помощью спиннинга спас ребенка

В Киеве рыбак с помощью спиннинга выловил ребенка. Фото: pixabay.com

В Киеве рыбак Ричард Горда спас 11-летнего мальчика, которого унесло на льдине далеко от берега. Сделать это удалось с помощью спиннинга.

Инцидент произошел 21 марта на реке Десенка, рассказал рыбалка в Facebook.

Спасение ребенка мужчина подвигом не считает, ведь подобное у него случается не впервые.

"Подвига никакого нет, просто оказались там в нужный момент. То, что я бросил и ударил с 1-го раза - это слава Богу. 2-й попытки не могло быть. Лед под малым трещал. Ребенок сух, здоров и получит урок на всю жизнь. Следите за своими чадами и запрещайте подходить к воде", - написал Горда.

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