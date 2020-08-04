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вторник, 04 августа 2020 18:58

Рост рейтинга Кличко - лучший отчет о его работе мэром - политолог

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Рейтинг Виталия Кличко вырос за последние 5 месяцев в полтора раза - и это лучший отчет о его работе. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

Он напомнил, что последние социсследования показывают дальнейший рост мэрского рейтинга Виталия Кличко.

 

"Пока не начав даже избирательной кампании, он уже имеет почти 42%. На сегодня он набирает больше голосов, чем пять ближайших конкурентов вместе взятых. В общем, за последние 5 месяцев рейтинг Кличко вырос в 1,5 раза. И это лучший отчет о его работе", - отметил Голобуцкий.

Эксперт отметил две тенденции: первая - положительная оценка киевлянами работы мэра.

"Во-первых, высокий рейтинг - это реакция на работу Кличко, особенно в период коронакризиса. Но не только его: прошло несколько месяцев, но поддержка продолжает расти. Поэтому киевляне положительно оценивают работу Кличко на его должности", - написал Голобуцкий.

Вторая тенденция, по мнению политолога, - нежелание киевлян превращать Киевсовет в клон парламента.

"Во-вторых, социсследования свидетельствуют о желании киевлян иметь во главе города мэра-управленца, а не представителя олигархов или парламентских партий. И что характерно, они не ведутся на популистов. То есть вторая Верховная Рада на уровне города киевлянам не нужна", - подытожил Голобуцкий.

Согласно данным Социологической группы "Рейтинг" глава Киева Виталий Кличко лидирует на мэрских выборах - за него готовы проголосовать почти 42% киевлян, которые определились и намерены принять участие в голосовании. Рейтинг Кличко вырос в почти в 1,5 раза за 5 месяцев: в феврале он был меньше 30%, в апреле-мае - менее 40%. Также Кличко продолжает опережать конкурентов: разрыв с ближайшим преследователем - более 3,5 раза.

Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" 26-27 июля. Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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Дата
04
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