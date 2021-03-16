Российских дипломатов потролилы упоминанием о Крыме

В Киеве возле домов, где живут и работают дипломаты России, появились плакаты, на которых россияне признают, что Крым принадлежит Украине.

Плакаты развесили в ночь на 16 марта, пишет "Украинская правда".

Фото: pravda.com.ua

На информационных материалах изображены лица сотрудников российской дипмиссии, одновременно работающих на главное управление Генштаба РФ и ФСБ. На украинском и русском на плакатах написаны "их" убеждения: Крым - это Украина.

Аналогичные материалы разместили у дипломатических представительств других стран. В частности возле посольств Кыргызской Республики, Таджикистана, Молдовы, ФРГ, Франции, Армении, США, Великобритании, Беларуси и Казахстана.

На автомобилях дипломатов также наклеили украинские трезубцы.

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Крым незаконно аннексировала Россия 16 марта марта 2014-го после проведения "референдума", непризнанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Позднее 26 февраля станет официальным Днем крымского сопротивления российской оккупации.