Российские войска готовятся к новому штурму Киева

Продолжаются 13 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Фото: pixabay.com

Оккупационные войска России пытаются наращивать свои силы вблизи Киева.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в ходе украинского телемарафона, передает Gazeta.ua.

По его словам, украинские военные отслеживают их действия и "точечно уничтожают их попытки совершать прорыв на Киев".

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"Вооруженные силы Украины, Тероборона, Нацгвардия, полиция работают над тем, чтобы не дать возможности сконцентрироваться россиянам, не дать возможности совершать прорывы", - сказал Денисенко.

Он добавил, что российская армия не только прибегает к мародерству, но уже начинает стрелять в мирных жителей.

Заместитель председателя КГГА Константин Усов сообщил, что российские войска готовятся к штурму столицы и уже перегруппировались.

"За сутки враг перегруппировался для штурма столицы", - написал Усов в Тelegram со ссылкой на данные генштаба ВСУ.

К штурму оккупанты планируют приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава:

- 27-го отряда СПП Кузбасс (Кемерово);

- 604-го центра СПП Витязь (Москва) Росгвардии;

- частной военной компании Лига (бывшая ППК "Вагнер");

- специального полка Росгвардии им. Рамзана Кадырова (Грозный).

С начала войны России против Украины оккупационные войска пытаются добраться до столицы. Все эти дни ВСУ сдерживают наступление. Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель – в этих населенных пунктах на юго-западе Киевской области самая плохая ситуация. Вывоз людей из Бучи невозможен из-за огня со стороны российских войск, также там нет связи. Наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров и север Вышгородского района. В обращении президент Владимир Зеленский сказал, что войска РФ держат в заложниках жителей населенных пунктов в Киевской области, которые оккупанту удалось временно захватить: "Никакого военного смысла. Просто террор".