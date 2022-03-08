Российские войска готовятся к новому штурму Киева

Оккупационные войска России пытаются наращивать свои силы вблизи Киева.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в ходе украинского телемарафона, передает Gazeta.ua.
По его словам, украинские военные отслеживают их действия и "точечно уничтожают их попытки совершать прорыв на Киев".
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"Вооруженные силы Украины, Тероборона, Нацгвардия, полиция работают над тем, чтобы не дать возможности сконцентрироваться россиянам, не дать возможности совершать прорывы", - сказал Денисенко.
Он добавил, что российская армия не только прибегает к мародерству, но уже начинает стрелять в мирных жителей.
Заместитель председателя КГГА Константин Усов сообщил, что российские войска готовятся к штурму столицы и уже перегруппировались.
"За сутки враг перегруппировался для штурма столицы", - написал Усов в Тelegram со ссылкой на данные генштаба ВСУ.
К штурму оккупанты планируют приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава:
- 27-го отряда СПП Кузбасс (Кемерово);
- 604-го центра СПП Витязь (Москва) Росгвардии;
- частной военной компании Лига (бывшая ППК "Вагнер");
- специального полка Росгвардии им. Рамзана Кадырова (Грозный).
С начала войны России против Украины оккупационные войска пытаются добраться до столицы. Все эти дни ВСУ сдерживают наступление. Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель – в этих населенных пунктах на юго-западе Киевской области самая плохая ситуация. Вывоз людей из Бучи невозможен из-за огня со стороны российских войск, также там нет связи.
Наиболее опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров и север Вышгородского района.
В обращении президент Владимир Зеленский сказал, что войска РФ держат в заложниках жителей населенных пунктов в Киевской области, которые оккупанту удалось временно захватить: "Никакого военного смысла. Просто террор".
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