Ресторан попал в скандал из-за помоев: "утилизацию" сняли на видео

Отходы вылили просто на улице. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Здолбуновской работники заведения "Суши Мастер" утилизировали производственные отходы под дерево.

Видео, которое возмутило сеть, распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"Утилизация отходов от кафе "Суши Мастер". Неплохо, а главное - дешево", - говорится в описании видео.

Пользователи отреагировали на увиденное преимущественно осуждающими комментариями. Некоторые предположили, что жидкость в ведре - слитное с фритюра масло. И в "адекватных ресторанах" должен быть договор на правильную утилизацию.

Под постом появился комментарий и пресс-службы суши-ресторанов. По ее словам, инцидент расследуют.

"Руководство введет все необходимые меры и завтра (13 января. - Gazeta.ua) предоставит официальные комментарии", - написала пресс-служба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bolt Food будет доставлять еду в новые районы Киева

Сеть пиццерий Mister Cat разослала сообщение клиентам оскорбительного содержания. Унизительную рассылку сделал якобы персонал заведения, которому не выплачивают зарплату.