Ресторан попал в скандал из-за помоев: "утилизацию" сняли на видео

В Киеве на ул. Здолбуновской работники заведения "Суши Мастер" утилизировали производственные отходы под дерево.
Видео, которое возмутило сеть, распространил в Facebook "Киев Оперативный".
"Утилизация отходов от кафе "Суши Мастер". Неплохо, а главное - дешево", - говорится в описании видео.
Пользователи отреагировали на увиденное преимущественно осуждающими комментариями. Некоторые предположили, что жидкость в ведре - слитное с фритюра масло. И в "адекватных ресторанах" должен быть договор на правильную утилизацию.
Под постом появился комментарий и пресс-службы суши-ресторанов. По ее словам, инцидент расследуют.
"Руководство введет все необходимые меры и завтра (13 января. - Gazeta.ua) предоставит официальные комментарии", - написала пресс-служба.
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Сеть пиццерий Mister Cat разослала сообщение клиентам оскорбительного содержания. Унизительную рассылку сделал якобы персонал заведения, которому не выплачивают зарплату.
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