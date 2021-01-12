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вторник, 12 января 2021 16:22

Ресторан попал в скандал из-за помоев: "утилизацию" сняли на видео

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Ресторан попал в скандал из-за помоев: &quot;утилизацию&quot; сняли на видео
Отходы вылили просто на улице. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Здолбуновской работники заведения "Суши Мастер" утилизировали производственные отходы под дерево.

Видео, которое возмутило сеть, распространил в Facebook "Киев Оперативный".

"Утилизация отходов от кафе "Суши Мастер". Неплохо, а главное - дешево", - говорится в описании видео.

Пользователи отреагировали на увиденное преимущественно осуждающими комментариями. Некоторые предположили, что жидкость в ведре - слитное с фритюра масло. И в "адекватных ресторанах" должен быть договор на правильную утилизацию.

Под постом появился комментарий и пресс-службы суши-ресторанов. По ее словам, инцидент расследуют.

"Руководство введет все необходимые меры и завтра (13 января. - Gazeta.ua) предоставит официальные комментарии", - написала пресс-служба.

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Сеть пиццерий Mister Cat разослала сообщение клиентам оскорбительного содержания. Унизительную рассылку сделал якобы персонал заведения, которому не выплачивают зарплату.

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